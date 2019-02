19 passasjerer fikk beltebot

Vegvesenet hadde sent tirsdag kveld kontroll av beltebruk i busser i bergensområdet. 19 passasjerer og én sjåfør fikk bøter på 1500 kroner hver, melder de. I tillegg fikk to bussjåfører påpekning for å ha for dårlige lys, og én for at flere setebelter ikke fungerte.