19-åringen sikta etter tre brannar

Ein 19 år gamal mann er sikta for å ha tent på fleire garasjar i eit nabolag på Haga på Stord, skriv Stord24. 10. desember brann ein garasje ned til grunnen på Kviteluren. Tysdag brann det to stader i same nabolag. 19-åringen vart stansa av politiet i 02-tida natt til onsdag etter å ha blitt observert ved begge brannstadene.