18 tatt i laserkontroll på Voss

18 sjåfører fikk bot for å ha kjørt for fort da UP hadde kontroll i Strandavegen i Voss i ettermiddag. Én fikk anmerkning for trimming av moped og ett førerkort ble beslaglagt da sjåføren kjørte i 100 km/t i 60-sonen.