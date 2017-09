18-åring tiltalt for voldtekt

En 18 år gammel mann fra Bergen er tilalt for å ha voldtatt en jente født i 2003. Det skriver BT. Voldtekten skal ha skjedd i et solarium i en kommune utenfor Bergen før jul. Mannen er også tiltalt for å ha truet jenten i forbindelse med hendelsen, og forsøkte å hindre henne i å anmelde forholdet.