18-åring meldte seg og tilsto ran

En 18 år gammel mann er dømt til fengsel i et og et halvt år for å ha forsøkt å rane en 73 år gammel kvinne i Bergen i desember 2016. En annen 18-åring er tidligere dømt for ranet etter DNA-funn. Kameraten meldte seg selv for politiet, skriver BT.