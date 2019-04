18-åring fremstilles for varetekt

En mann blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett for besittelse av narkotika. 18-åringen skal i tillegg ha truet noen vektere. Mannen ble nylig løslatt fra varetekt. Nå vil politiet be om 4 uker i varetekt, grunnet fare for gjentakelse.