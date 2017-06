17 tonn med gule bokstaver er det første som møter deg når du lander i denne byen

De siste bokstavene i kunstverket "This must be the place" kom på plass denne uken.

– Det er veldig kult å ha fått det opp på veggen. Vi har fått positive tilbakemeldinger så langt, men det er klart at alle kommer til å ha en mening om dette, sier lufthavndirektør Aslak Sverdrup.

Han tror skiltet vil glede både bergensere og besøkende.

– Man kan tolke verket på ulike måter. Man kan lure på hva man vil møte når man kommer til Bergen denne gangen, eller hva det er man faktisk har vært med på? Det er det kunstneren har prøvd å få frem. Spørsmålstegnet er det som gjør kunstverket interessant, sier Sverdrup.

Fem meter høye

Kunstverket er laget av den islandske kunstneren Ragnar Kjartansson. Bokstavene er fem og en halv meter høye, og veier mellom 2-2,5 tonn per stykk.

– De er godt synlig både på dag- og kveldstid, sier lufthavnsdirektøren.

Bokstavene er en del av kunsten på den nye terminalen på Flesland som åpner 17. august. Kunstverket skal avdukes av kunstneren 15. august.

NY TERMINAL: Flesland blir større når den nye terminalen åpner 17. august. Foto: NSW Arkitekter & Planleggere AS

– Det er her vi har satt inn hovedtrykket når det gjelder kunst. Men det kommer også kunst på bybaneterminalen og inne i flyplassterminalen, sier Sverdrup.

Krimforfatter: – Har sans for et mysterium

Forfatter Gunnar Staalesen er en av dem som har latt seg imponere av det nye skiltet.

– Som krimforfatter har jeg sans for at de inviterer til et mysterium: Hva er egentlig Bergen? En sak de har de neste dagene til å løse, sier Staalesen til BT.

"This must be the place" har kostet ni millioner kroner.