17-åring sikta for to nye forhold

17-åringen som i starten av januar blei varetektsfengsla for vald mot fem personar på under ein time, er sikta for to nye forhold. Det melder Bergens Tidende. Episodane er frå desember i fjor, og skjedde i Bergen og på Stord. Han blei framstilt for forlenga fengsling i Bergen tingrett måndag.