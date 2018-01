17-åring påkjørt i Fana

Politiet opplyser at en 17 år gammel gutt klager over smerter i et kne etter en bil kjørte på ham på Krokeideveien i Fana. – Innringer opplyser at han kan være noe i sjokk, men vi er ikke kommet frem til stedet ennå, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt.