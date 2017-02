17-åring løslatt

17-åringen som er siktet og var varetektsfengslet i Bergen for voldtektsforsøk på en privat fest, er løslatt. – Påtalemyndigheten besluttet løslatelse. Da mener de at grunnlaget for fengsling ikke lenger er til stede, sier guttens forsvarer Fredrik Verling til NRK.