16 nye vil kaste Solberg

– Eg er nøgd og veldig stolt over den demokratiske prosessen i fylkeslaga, seier KrF-leiar Knut Arild Hareide om at 16 delegatar frå Hordaland og Trøndelag støttar hans syn. – Det som er heilt klart er at det er heilt uvisst korleis det går på landsmøtet.