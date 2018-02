16-åring slått i ansikt med balltre

Søndag kl. 21 vart ei jente (16) utsett for vald ved eit busskur på Erdal på Askøy. Ho vart snakka til av to gutar før den eine slo, fortel jenta og faren til BA. Torbjørn Mørk ved lensmannskontoret seier dei etterforskar saka men at ingen er pågripne.