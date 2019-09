152 nye ladepunkter i Fjell kommune

I dag åpner 152 nye ladepunkter for elbil i Fjell kommune. Dermed er det nå ni elektriske biler per offentlige ladepunkt, mot 32 biler per ladepunkt tidligere. Til sammenligning har Bergen kommune 28 elbiler per offentlige ladepunkt, skriver Sweco i en pressemelding.