Birkeland fant sverdet da han gravde ved huset sitt på Birkeland gård i Fotlandsvåg på Osterøy på slutten av 1970-tallet. Der fant han flere gjenstander, blant annet et sverd.

– Jeg tok kontakt med flere museer, men de viste ikke noe særlig interesse og kom ikke for å se på det. Men så kontaktet jeg for litt siden en arkeolog hos fylkesmannen i Hordaland, og de kom for å se. Da ble de helt i ekstase, sier Birkeland til NRK.

Brikeland hadde ingen anelse om hvor gammelt sverdet var.

– Jeg har hatt det liggende som en artig ting å ha på hyllen. Men jeg har ikke fått en vurdering av hva det var før nå, sier han.

Godt bevart

Jernsverdet ble overlevert til fylkeskonservatoren i Hordaland fylkeskommune forrige uke. Metallet i sverdet er godt bevart, og blir nå undersøkt av arkeologer.

– Det er veldig spesielt å finne et så godt bevart sverd. Sverd fra den tiden var laget av godt stål, men det er bevaringsforholdene som har gjort at det ikke har rustet helt bort, sier arkeolog Tore Slinning hos fylkeskonservatoren.

Minner om svensk sverdfunn

Slinning sier at de ikke har kommet langt nok i undersøkelsene til å kunne stadfeste hvor sverdet kommer fra, men at de har noen teorier.

– Hvis det har kommet til Osterøy for 1500 år siden, er det trolig gjennom byttenettverk mellom stormaktsslekter i Norden. Eventuelt kan det være folk som har tjenestegjort i hærer som leiesoldater som har tatt det med tilbake til Norge, sier Slinning.

FANT SVERD: Johnny Ove Birkeland fant sverdet da han gravde ved siden av huset sitt fordi han skulle legge heller på uteplassen. Foto: Privat

Sverdet fra Birkeland ligner på et svensk sverd som ble funnet i 1855 funnet i en gravhaug i Skåne i Sør-Sverige. Dette sverdet ble i 1874 tidfestet til rundt år 450 e.Kr. Derfor antar man at sverdet fra Birkeland kan være omtrent like gammelt.

Sverdfinner Birkeland er glad for at sverdet nå trolig får plass på et museum.

– Det er artig hvis dette kan bidra til en historie, og det et fint at det blir vist frem, avslutter han.