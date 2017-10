150 båter tvinges bort av Bybanen – eierne aner ikke hvor de skal flyttes

– Det er tragisk at Bybanen ødelegger over 85 års maritim historie, sier Thor Manum i Draugen motorbåtforening til NRK.

Ildsjelene som driver båtforening innerst i Store Lungegårdsvann er bekymret for fremtiden og for utbyggingen av Bybanen. Sistnevnte trenger plassen deres for å komme forbi Fløen.

Hvor båtforeningens vel 150 medlemmer skal gjøre av båtene sine, vet de ikke.

Har ventet lenge

– Jeg vil prøve å finne løsninger sammen med dem, sa byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti (Ap).

Det var for åtte måneder siden.

– Tiden har gått fra oss. Vi har prøvd siden 13. februar å få en dialog med Bergen kommune, men så langt har vi ikke oppnådd noe, sier Manum.

VENTER: Thor Manum i Draugen motorbåtforening har ventet lenge på å få vite hva som skal skje med båtplassene. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Tre ganger har båtforeningen blitt lovet at de skal bli tatt med i planarbeidet, men hver gang er løftene blitt fulgt av taushet, ifølge ham.

– Vi må spørre hver gang for å høre om det skjer noe, bare for å få nye frister. Sist gang fikk vi beskjed om at vi skulle bli innkalt til møte i september. Nå er september gått. Det er frustrerende, sier Manum.

Byggesakssjef beklager

Bergen kommune medgir at de ikke har overholdt tidsplanen de har signalisert.

– Vi er i oppstartfasen med planarbeidet. Det er beklagelig at vi har lovet møter tidligere enn vi var i stand til, sier byggesakssjef Petter Wiberg i Bergen kommune.

Nå garanterer han imidlertid å snakke med båtfolket om få uker.

– Det lover jeg helt sikkert, sier Wiberg.

Draugen hadde 170 medlemmer, men har mistet 20 medlemmer de siste månedene.

– Folk rømmer båtforeningen fordi de ønsker trygge båtplasser. For øyeblikket kan vi ikke gi dem det, sier Manum.

Nå er også fristen for flytting fremskyndet fra 2020 til 2018 fordi Bybanen mot Fyllingsdalen skal bygges raskere enn først planlagt. Landtomten til Draugen kan være ekspropriert om ett år.

– Da har vi null plass i Fløen-området, sier Manum.

HÅPER PÅ NY PLASS HER: Draugen motorbåtforening håper på samlokalisering med Neptun motorbåtforening noen hundre meter lenger ute i Store Lungegårdsvann.

Vil sammen med naboen

Nå håper båtentusiastene på samlokalisering med Neptun motorbåtforening bare noen hundre meter lenger ute i vannet.

Det er en løsning Bergen kommune ikke avviser.

– Vi vil se på om det er mulig å få til dialog med den andre båthavnen om en felles løsning på sikt, sier Wiberg.

– Vi håper og tror kommunen ønsker at det fortsatt skal være båtplasser innenfor kommunens grenser, svarer Manum.