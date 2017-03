Kaldt vann rett fra springen blir det slutt på for mange Askøyværinger de neste to ukene. 10.000 til 15.000 som har Kleppevatnet som sin drikkekilde blir nødt til å koke drikkevannet sitt.

Årsaken er at rensefilteret i vannverket ved Kleppevatnet skal skiftes.

– Det er veldig viktig at de koker vannet for at de ikke skal bli syke. Spesielt sårbare grupper som mindre barn og eldre, sier Otto Kaurin Nilsen, avdelingsleder for drift av vann og avløp i Askøy kommune.

20 år gammelt system

Filtersystemet på vannverket ved Kleppevatnet er omtrent 20 år gammelt. Dagens rensesystem består av to ulike typer plastgranulater med et lag med sand under.

– Disse plastgranulatene har endret seg i struktur og egenskap, så de renser ikke vannet like godt lenger, sier Nilsen til NRK.

Vannverket ved Kleppevatnet er blant et fåtalls anlegg i Norge som har det gamle systemet. De fleste anlegg har allerede gjort endringene som nå skal gjennomføres på Askøy.

– Hvorfor har dere ventet så lenge?

– Det har vært en blanding at anlegget har så sprengt kapasitet, i tillegg ville vi se hvordan det gikk med de andre først, sier Nilsen.

KNAPPHETSRESSURS: Kleppevatnet gir for lite drikkevann til å dekke behovet til askøyværingene. Foto: Espen Hatlestad

– Ikke noe kjekt

Askøyværing Kristoffer Bondehagen bor i området ved Kleppestø på Askøy. Han har fått en sms av kommunen om vannsituasjonen.

Han og mange andre i kommunen har fått tekstmelding om at de må koke vannet fra 27. mars.

Askøyværingen sier han gjerne skulle fått enda mer informasjon fra kommunen.

– Vi må koke vannet av hygieniske årsaker, men jeg har en del spørsmål i forhold til matlaging, dusjing og tannpuss, sier Bondehagen.

– Vannverket er ofte overbelastet

Ifølge Nilsen i kommunen er denne tiden på året den roligste for vannverket. Derfor har de bestemt å bytte ut rensefiltrene nå. Vannverket ved Kleppevatnet er ofte overbelastet, spesielt om sommeren.

– Det er utfordrende å drive det, når anlegget blir kjørt på fullt hele tiden blir det ustabilt, sier Nilsen.

– At Kleppevatnet er en knapphetsressurs endrer seg ikke. Den er uansett for liten til å dekke behovet, så folk må være fornuftig med vannet, sier Nilsen.

Informerer innbyggere på SMS

Askøy kommune informerer innbyggerne om vannsituasjonen via annonser, tekstmeldinger og sin nettside.

Nilsen sier det er mulig at lokalbefolkningen kan få brunt vann i springen i løpet av perioden.

– Vi vil ikke sende ubehandlet vann ut på nettet. Så lenge anlegget har kapasitet vil vi filtrere, UV- bestråle og klore vannet. Men vi kan risikere for store vannuttak som gjør at vi må supplere med klorert råvann, sier Nilsen.

