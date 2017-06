15 mill. dyrare å dekka til sjøbotn

Bystyret i Bergen aukar kostnadsramma for miljøtiltak i Puddefjorden med 15 millionar kroner. Byfjorden i Bergen er blant 17 nasjonale prioriterte område for opprydding i forureina sjøbotn. Fagmiljøa har konkludert med at tildekking av eit større område er det beste. Prislappen er på 170 millionar. Bergen kommune står for 34,4 millionar av utgiftene.