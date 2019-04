15-åring får ros for brannvarsling

Det var en 15 år gammel gutt som varslet om brannen i Åkra i Kvinnherad. Deretter oppsøkte han beboerne i to boliger og sørget for at to kvinner ble evakuert. – Han har virkelig gjort en kjempeflott jobb og fortjener skryt, sier Karl Arne Røyseth ved brannvakta.