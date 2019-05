Onsdag morgen startet politiet gravingen etter den savnede kvinnen på en gravplass i Fana.

15 år etter at hun forsvant, håper de dette kan være et gjennombrudd i saken.

Geoskanning viser at det kan ligger i flere av gravene på Øvsttun kirkegård. Politiet tror det kan være liket av Trine Frantzen, som forsvant sporløst i 2004.

FRYKTES DREPT: Trine Frantzen (32) fra Os forsvant sporløst natt til 8. mai 2004. Politiet tror hun er blitt drept. Foto: HANDOUT / SCANPIX

Åpner fjerde grav

– Vi skal grave cirka 1,5 meter ned i en grav. Vi skal bruke finmasket redskap i gravingen, og kommer til å sålde jorden, slik at vi sikrer oss at vi ikke går glipp av bevis, sa politiinspektør Tore Salvesen til NRK da gravingen startet.

Onsdag ettermiddag opplyste politiet at de ikke fant noe av interesse over den første graven, og begynte å grave over en andre.

Torsdag formiddag sier Salvesen til NRK på stedet at de er i gang med en tredje grav. Torsdag ettermiddag sier han til BT at de nå er på den fjerde.

– Kan du si noe om dere har funnet beinrester?

– Jeg kan ikke kommentere noe som har med arbeidet å gjøre, sier Salvesen.

Han sier politiet håper å bli ferdige med arbeidet torsdag. Om ikke, vil de fortsette mandag. Gravlunden er mye besøkt på 17. mai.

– Jeg kan forsikre om at vi skal sette gravplassen tilbake i den stand den vanligvis er før morgendagen, sier Salvesen.

ØVSTTUN: Gravplassen ligger like ved plassen der Trine Frantzen sist ble sett før hun forsvant i 2004. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Vil gi pårørende svar

Dersom de finner levninger i en av gravene, mener Salvesen sannsynligheten er stor for at det er Frantzen.

– Jeg håper vi kan bidra til å gi hennes pårørende svar og en grav å gå til, sier Salvesen.

Frantzens sønn Jørgen (28) er til stede på gravplassen, og har fått følge polititeknikernes arbeid på nært hold.

– Jeg setter pris på at politiet endelig viser meg at de vil gjøre noe for å finne mamma, sier han til BT.

Håper på gjennombrudd

Den erfarne 60-åringen leder etterforskningen av to av Bergens store krimmysterier: Forsvinningene til Trine Frantzen (31) i 2004 og Dung Tran Larsen (22) i 2007.

Begge er blitt etterforsket som drapssaker. Ingen av de to kvinnene er blitt funnet. Til tross for grundig etterforskning i mange år, er siktelser blitt frafalt og begge forsvinningssakene står som uoppklarte.

Men nå håper Salvesen at Frantzen-saken står foran et gjennombrudd. Både ferske vitneutsagn og geoskanning har gitt politiet stor tro på at 31-åringen kan ligge begravet i det øvre jordlaget på Øvsttun kirkegård i Fana.

Salvesen understreker at saken ikke er løst, dersom de finner levningene.

– Om vi finner noe, vil det generere en større etterforskning. Da må vi gå tilbake og se hva vi har gjort, og legge opp nye etterforskningsskritt. Så denne saken er langt fra løst, sier han.

Politiets teori er at Trine Frantzen kan ha blitt drept med en overdose narkotika og deretter fraktet til gravplassen på Øvsttun, hvor hun så kan ha blitt gravd ned i en av de nyeste gravene.

– Graven betraktes som et åsted

Ved åttetiden onsdag morgen gikk krimteknikere og spesialister fra Universitetet i Bergen i gang med å grave opp jorden i en bestemt grav. Det er satt av to dager til arbeidet.

– Graven er da å anse som et kriminalteknisk åsted og vil bli behandlet deretter. Vi vil sette opp et telt over graven, slik at undersøkelsene ikke er synlig for andre enn dem som er inne i teltet. Det blir så strengt at selv jeg i utgangspunktet ikke har noe inni der å gjøre, sier politiinspektøren.

Trine Frantzen-forsvinningen Ekspandér faktaboks Trine Frantzen (32) fra Os ble meldt savnet 13. mai 2004. Saken får status som savnet-sak.

Hun ble sist sett på en fest på Øvsttun i Fana natt til 7. mai. Til familie og venner skal hun i dagene før ha fortalt at hun fryktet for sitt liv.

I august begynner politiet å behandle forsvinningen som en mulig drapssak.

Privatetterforsker Ola Thune hevdet i en tv-dokumentar i 2006 at Frantzen trolig ble drept. Politiet satte like etter ned en ny etterforskningsgruppe.

I 2007 ble to personer, en av dem Frantzens samboer, siktet for forsettlig drap.

Året etter ble saken henlagt på grunn av bevisets stilling.

Etter henleggelsen får politiet krass kritikk av en evalueringsgruppe, som mener saken burde vært etterforsket som drap på et tidligere tidspunkt.

Vinteren 2018/2019 gjør opplysninger i en ny tv-dokumentar, samt vitneforklaringer til politiet, at politiet setter i gang prosessen med å få utført geoskanning av kirkegården på Øvsttun, nær der Frantzen sist ble sett.

SKANNET GRAVER: Det er på denne gravplassen i Fana at politiet tror Trine Frantzen kan være gravd ned. Bildet er tatt under skanningen av gravene tidligere i vår. Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Skal kun grave over kisten

Nøyaktig hva geoskanningen av graven viste, vil han ikke svare på.

– Jeg ønsker ikke å gå i detalj om hvordan ting så ut, annet enn at funnene er tilstrekkelig interessante til at vi har besluttet å grave, sier Salvesen.

Krimteknikerne og spesialistene skal grave i området mellom overflaten og kisten som ligger i graven.

Dersom det blir gjort et funn, vil levningene bli sendt til Gades Institutt på Haukeland universitetssykehus for undersøkelser og identifisering. Frantzens pårørende vil også få beskjed umiddelbart.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiinspektør Tore Salvesen leder etterforskningen etter Trine Frantzen-forsvinningen i 2004. Her fotografert på Øvsttun kirkegård tidligere i vår i forbindelse med geoskanningen av gravene. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Trolig bare bein og tenner igjen

Rettsmedisiner Inge Morild sier det mest sannsynlig kun vil være bein og tenner igjen etter et menneske som har vært i jorden i 15 år.

– Det er likevel mer enn nok til å identifisere levningene. Hvis det blir gjort funn av tenner, og de er intakte, kan det gå svært raskt å slå fast om det er Trine Frantzen. Men beinrester skal også være tilstrekkelig, sier Morild.

Et funn av levninger vil kunne gi pårørende svar og en grav å gå til, men det er ikke selvsagt at saken dermed blir oppklart.

– Jeg føler ikke at vi er nær en oppklaring ennå. Det kommer an på hva vi finner og hva som er igjen. Den viktigste prioriteringen i denne fasen er å gjøre alt vi kan for å hjelpe de pårørende som mangler en av sine, sier Salvesen.