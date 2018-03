14 grasbrannar på Vestlandet på få timar

Hareide: – Fordel om Listhaug bytter jobb

Leder i KrF, Knut Arild Hareide har sagt til Aftenposten at det vil være en fordel om Sylvi Listhaug (Frp) bytter departement før mistillitsforslaget behandles tirsdag. Også Ap og Sp åpner for at Listhaug kan fortsette i regjeringen, dersom Erna Solberg (H) flytter henne til et nytt departement.