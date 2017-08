14- og 15-åring køyrde stolen moped

Klokka 03.50 stansa politiet to gutar på 14 og 15 år for ulovleg køyring med moped. Dei to, som blei stoppa på Paradis, mangla hjelm og førarkort og køyrde ein stolen moped. – Gutane blei køyrt heim til foreldra. Det blir straffesak mot 15-åringen, og oppfølging med barnevern for dei begge, seier operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.