130 saker med bråk og vald i natt

Vest politidistrikt hadde ei travel natt til søndag, med nesten 130 meldingar om fyll, uro og vald. Til saman vart fem menn i Bergen og éin i Sund sett i arresten, to av dei for vald mot politiet. Det meste skjedde på offentleg stad i Bergen sentrum. – Mykje hadde me ikkje kapasitet til å prioritera, seier operasjonsleiar Bjarte Rebnord.