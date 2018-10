1200 liter bensin har runne ut – 50 personar evakuerte

Om lag 50 personar er evakuerte i nærleiken av ein bensinstasjon i Eikelandsosen i Fusa kommune. 1200 liter bensin har runne ut.

Alle naudetatane rykte ut like etter klokka 17.

– Me tek ingen sjansar og evakuerer og sperrar av, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Eit område på 100 meter i radius rundt bensinstasjonen er no evakuert, seier brannsjef i Fusa brann og redning, Gunnar Hatlelid.

– Bensinen har runne mot bustadblokker. Det har gått vidare inn i kloakksystem og kulvertar til høgspentleidningar og slike ting. Så me har ikkje noko kontroll på kor bensinen har gått, seier Hetlelid.

Bensinen har gått ned i grunnen, så det er ifølge brannsjefen ikkje synlege spor etter lekkasjen.

– Men me kjenner ein veldig sterk bensinlukt.

På grunn av høgspentleidningar i nærleiken av bensinstasjonen, har brannvesenet tatt straumen. Dermed er store deler av Eikelandsosen sentrum utan straum.

EVAKUERT: Over femti personar er evakuerte på grunn av eksplosjonsfare etter bensinlekkasje.

– Hus har fått bensin i kjellaren

Politiet har sett opp sperringar i sentrum av Eikelandsosen. Om lag 1200 liter bensin har rent ut. Eit bygg som husar bustader og butikk, har fått bensin i kjellaren.

– Me har evakuert senteret, kommunetorget og alle bustader i ein radius på 100 meter.

Ifølge politiet er 50 personar evakuerte til no.

Ein av brannvesenet sine spesialbilar er på veg frå Bergen. Før dei evakuerte får flytta heim att, skal gassnivået i området målast, opplyser operasjonsleiaren.

– Når det er gjort, tek me ei ny vurdering om evakuering, seier Eivind Hellesund.

Bensintankane blei trykktesta i går

John Einar Thorbjørnsen eig YX-stasjonen i Eikelandsosen. Han seier uhellet skjedde då bensintanken blei fylt i ettermiddag.

Det er uklart kor lenge bensinen har fått ligga i terrenget.

– Problemet er at bensinen går over i gassform. Det er nokre høgspenttrafoar i nærleiken som kanskje ikkje gir den beste kombinasjonen. Difor blei straumen kopla frå, seier Thorbjørnsen, som er evakuert utanfor sperringane.

Bensintankane på stasjonen tek om lag 15.000 liter. Overfyllinga førte til at grovt rekna 1200 liter rann ut og ned i grunnen.

– Tankane våre blei trykktesta i går, og blei godkjende då. Me har difor ikkje mistanke om at det er her feilen ligg, men me har likevel besilt bil frå Bergen, som skal tømma og trykktesta tankane, fortel Thorbjørnsen.