12 personer fikk øyeskader på nyttårsaften

Seks menn, fire tenåringsgutter og én kvinne fikk øyeskader i går kveld, opplyser øyelege Nils Bull ved Haukeland sykehus til NRK.

– For fire av dem er skadene svært alvorlige. En person måtte fjerne øyet sitt i natt. En annen har fått hull på begge øynene sine, noe som er svært alvorlig, sier Bull.

ØNSKER FORBUD: Overlege Nils Bull ved øyeavdelingen på Haukeland sykehus har sett mange stygge skader gjennom årene. Han vil ha forbud mot privat bruk av fyrverkeri. Foto: Mette Anthun / NRK

Antallet skader er en nedgang fra i fjor, da 17 personer ble innlagt på sykehus rundt om i landet med skader fra fyrverkeri. Tallet har ligget på mellom 15–17 årene de siste årene.

– Jeg er veldig fornøyd med at det er nedgang, men jeg syns fortsatt det er for mange og alvorlige ulykker, sier Bull.

Vil ha forbud

Materielle skader, branner, skader og øvrige personskader har gått betydelig ned siden forbudet mot styrepinneraketter ble innført i 2008.

Nå er det effektbatteriene som forårsaker de fleste skadene. Ni av de tolv skadde ble truffet av slike raketter.

Bull mener derfor at privat bruk av fyrverkeri bør være forbudt.

– Vi må gjøre det som den internasjonale øyelegeforeningen foreslår, å forby privat fyrverkeri. Det er et problem, ikke bare i Norge, men i hele verden, at øyne blir ødelagt. Den norske øyelegeforeningen går nå også inn for et slikt forbud, sier han.

Les: Storbyene svir av millioner på fyrverkeri

– Går av for tidlig

Kun én av de skadde brukte vernebriller, men lettet på dem for å se bedre da lunten skulle tennes, og var derfor ikke beskyttet da raketten traff øyet.

Bull sier flere av årets øyeskader åpenbart skyldes feil bruk av fyrverkeriet, men mange forteller også at rakettene gikk av for tidlig.

– En gjenganger er at rakettene går av, eller batteriet eksploderer, idet de setter tennstaven til lunten, før de får tid til å gå vekk, sier Bull.

Øyelegen er kritisk til disse effektbatteriene.

– Det er mange raketter på avveie dersom de velter. Og de inneholder så mye krutt at dersom alt eksploderer på en gang blir det en veldig kraftig eksplosjon.