12 millionar reiste med Bybanen

Ifølge Bybanen AS reiste 12,6 millionar passasjerar med Bybanen i 2016. Men det er to millionar fleire enn dei tala Skyss opererer med, skriv Bergensavisen. – No er det veldig godt dokumentert at Bybanen er ryggrada i kollektivsystemet i Bergen, meiner Ivar Gubberud i Bybanen AS.