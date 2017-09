116.000 «bortkasta» stemmer til MDG og Raudt

Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt kom begge under sperregrensa i måndagens val, og fekk berre ein stortingsrepresentant kvar – begge frå Oslo.

116.000 stemmer utanfor Oslo til dei to partia gav ingen fleire plassar på Stortinget.

Totalt har om lag 169.000 stemmer til parti under sperregrensa i praksis ikkje fått nokon betydning for Stortinget.

– Desse stemmene er det ein kan kalla bortkasta stemmer, i den grad ein kan snakka om det. For det er berre dei i Oslo som har stemt på Miljøpartiet Dei Grøne og Raudt som har fått utteljing for sine stemmer, seier NRK Hordalands valkommentator Sølve Rydland.

Les òg: Dette er den nye benken til Hordaland

Den avgjerande grensa

I Oslo fekk Raudt nesten 23.000 stemmer (6,3%) og MDG om lag 21.500 stemmer (5,9%).

​I resten av landet utanom stemmene i Oslo fekk Raudt 46.000 stemmer og MDG 70.000 stemmer, til saman 116.000 stemmer. Ingen av desse førte til fleire stortingsrepresentantar frå dei to partia.

INNE: Bjørnar Moxnes er den einaste representanten frå Raudt som har fått plass på Stortinget. Foto: Oslo kommune/Sturlason

– Det vert likevel feil å kalle desse for bortkasta stemmer. Det som kanskje ville vore meir bortkasta var å stemme på dei veldig små partia, som i praksis ikkje kan nå fram, seier valforskar Terje Knutsen ved Universitetet i Bergen.

Nedanfor kan du sjå ei oversikt over alle partia som hamna under sperregrensa. For å sjå kor mange stemmer kvart parti fekk, trykk på «vis alle stemmer» nedst.

Partier under sperregrensen Alle partiene som havnet under sperregrensen i Stortingsvalget 2017 PARTI ENDRING STEMMER R Rødt 2.4 + 1.3 1.3 prosentpoeng opp fra 2013 68,986 68986 stemmer MDG Miljøpartiet De Grønne 3.2 + 0.4 0.4 prosentpoeng opp fra 2013 91,559 91559 stemmer ALLI Alliansen 0.1 + 0.1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 3,261 3261 stemmer HELSE Helsepartiet 0.4 + 0.4 0.4 prosentpoeng opp fra 2013 10,207 10207 stemmer LIBS Liberalistene 0.2 + 0.2 0.2 prosentpoeng opp fra 2013 5,479 5479 stemmer SAMFS Samfunnspartiet 0.0 0.0 Ingen endring siden 2013 104 104 stemmer NKP Norges Kommunistiske Parti 0.0 0.0 Ingen endring siden 2013 305 305 stemmer DEMN Demokratene i Norge 0.1 + 0.1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 3,794 3794 stemmer KRISTNE De Kristne 0.3 -0.3 0.3 prosentpoeng ned fra 2013 8,590 8590 stemmer KYST Kystpartiet 0.1 0.0 Ingen endring siden 2013 2,422 2422 stemmer PIR Piratpartiet 0.1 -0.2 0.2 prosentpoeng ned fra 2013 3,284 3284 stemmer PP Pensjonistpartiet 0.4 0.0 Ingen endring siden 2013 12,806 12806 stemmer BLANKE Blanke stemmer 0.6 + 0.2 0.2 prosentpoeng opp fra 2013 17,793 17793 stemmer FI Feministisk Initiativ 0.0 0.0 Ingen endring siden 2013 684 684 stemmer NML Nordmørslista 0.1 + 0.1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 2,127 2127 stemmer NP Norgespartiet 0.0 0.0 Ingen endring siden 2013 151 151 stemmer VERDI Verdipartiet 0.0 0.0 Ingen endring siden 2013 142 142 stemmer NORDT Nordting 0.0 0.0 Ingen endring siden 2013 58 58 stemmer KILDE: Valgdirektoratet

Utan utteljing i Hordaland

I Hordaland fekk MDG over 10.000 stemmer (3,4 %) og Raudt over 6000 (2,1 %).

Men begge partia kom under sperregrensa på landsbasis, og førstekandidatane Arild Hermstad (MDG) og Jeanette Syversen (Raudt) fekk ikkje plass på Stortinget.

– Sperregrensa er ei av forklaringane på at venstresida ikkje vinn dette valet. Ein del stemde nok Raudt fordi dei meinte Arbeidarpartiet har gått for langt til høgre. Det at Ap ikkje klarte å demma opp for lekkasje mot MDG og Raudt, er nok med og forklara kvifor dei ikkje fekk betre oppslutnad i dette valet, seier Rydland.

Sperregrensa Ekspandér faktaboks Sperregrensa er den nedre grensa for oppslutningen et parti kan ha ved valg, og fortsatt få tildelt utjevningsmandater.

I Norge er sperregrensa på fire prosent.

De 19 utjevningsmandatene fordeles på de partiene som har flest «bortkastede» stemmer på landsbasis når mandatene for hvert fylke er fordelt

Ordningen skal sørge for at mindre partier, som ofte har for liten oppslutning i enkeltkretser til å vinne mandater som tildeles fylkesvis, blir riktigere representert på Stortinget.

– Det er ikkje bortkasta å stemme, sjølv om partiet ein stemmer på ikkje når sperregrensa, seier Knutsen.

Valforskaren meiner MDG og Raudt isolert sett har gjort eit godt val.

– Vi vil nok høyre mykje frå stortingskandidatane Une Aina Bastholm og Bjørnar Moxnes dei neste fire åra.

KUNNE BLITT MANGEDOBLA: Une Aina Bastholm blir Miljøpartiet Dei Grøne sin einaste stortingskandidat. Utan sperregrensa kunne MDG og Raudt fått langt fleire plassar på Stortinget. Foto: Martin Steinholt / NRK

Les òg: Venstre vurderer å gå i regjering med Frp

Utgreier ny vallov

Utan sperregrense eller andre fordelingsnøklar kunne årets stortingsval enda med til saman ni mandat til Raudt og MDG.

«Det alternative Stortinget» Ekspandér faktaboks Dersom oppslutninga i prosent på landsplan var det einaste som talde, ville plassane blitt fordelt slik i den nye Stortinget 2018-2021: Raudt (2,4 %) 4 plassar (får 1 plass)

SV (6,0 %) 10 plassar (får 11)

Ap (27,4 %) 46 plassar (får 49)

Sp (10,3 %) 17 plassar (får 18)

MDG (3,2 %) 5 plassar (får 1)

KrF (4,2 %) 7 plassar (får 8)

V (4,3 %) 7 plassar (får 8)

H (25,1 %) 43 plassar (får 45)

FrP (15,3 %) 26 plassar (får 28)

Andre parti/blanke stemmer (2,5 %) 4 plassar (får 0)

No skal eit regjeringsoppnemnt utval vurdere sperregrensa, skriv Dagsavisen.

– Eg oppfattar mandatet slik at vi har frie tyglar til å sjå på alt. Det er veldig mange kryssande omsyn å ta, men eg ser ikkje bort frå at sperregrensa også er noko vi må sjå på, seier lagdommar Ørnulf Røhnebæk, som leiar utvalet, til avisa.

Innan utgangen av 2019 skal utvalet legga fram forslag til ny vallov.