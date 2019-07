1000 tok gondolbanen på én dag

Voss Resort hadde hele 1000 passasjerer på den nye gondolbanen under åpningsdagen onsdag. Daglig leder Øyvind Wæhle er strålende fornøyd med responsen. – Vi har så langt fått fantastisk gode tilbakemeldinger fra gjestene både på reisen med banen, og restauranten og området på Hangurstoppen, sier han. Prognosene sier at banen må ha 300 gjester i snitt hver dag for å gå rundt økonomisk.