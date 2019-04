100 kvm er brent

Personen som varsla brannvesenet om brannen i Haugsvegen sa at det var litt over 100 kvm som var svidd av. Brannen var på ein bø, men det var fare for at den skulle nå eit skogområde. Vaktkommandør i 110 Hordaland Ronald Drotningsvik, opplyser at det truleg er kontroll på spreiinga.