Lausasteintunnelen åpen

Lausasteintunnelen på rv 13 er nå åpen igjen etter at brannvesenet har sjekket tunnelen. Vaktkommandør melder at lyn og torden kan ha forstyrret signalene til brannskapene. Det ble sendt ut signal om at to av skapene var åpnet, men dette var ikke tilfelle.