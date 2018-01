– Nødvendige endringar

– Endringene i turnus for tilsette i tenester for utviklingshemma og å kutta 60 årsverk har vore nødvendige. Eg ville gjort det same i dag, seier etatsdirektør Ole-Daniel Virkesdal. – Me har vurdert tidsbruken overfor den enkelte brukar, for å gjera tilbodet likeverdig, men individuelt tilpassa.