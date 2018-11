60 prosent tok HPV-vaksinen

Nesten 120.000 unge kvinner har de siste to årene fått gratis HPV-vaksine, men snart fases tilbudet ut. Hordaland er et av fylkene med den høyeste andelen vaksinerte kvinner. Her har nesten 60 prosent tatt vaksinen, opplyser Folkehelseinstituttet.