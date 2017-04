- Kan ikke si nei til Statoil

Oppvekstbyråd Pål Thorsen avviser forslaget fra MDG om å si nei til å la Statoil avholde fagdag i Bergen. – Dette handler ikke om at Statoil promoterer seg selv, det handler om å la elever ta et valg for sin fremtid. Da kan vi ikke utestenge ett selskap, sa Thorsen.