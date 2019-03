- Ikke grønt lys for Røkke-tårn

I den nye arealplanen for Bergen kommune har byrådet droppet begrensning av byggehøyder. Det betyr imidlertid ikke at de gir grønt lys for et Røkke-tårn i Bergen. – Høye bygg må tilføre områdene noe helt spesielt. Og personlig er jeg ikke tilhenger av et Røkke-tårn, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti.