- Bergen er ikke best klokken 03

– Å snakke om utvidet skjenking i samme setning som Sykkel-VM er et paradoks. Det sies at vi skal vise Bergen fra dens beste side. Av erfaring vet jeg at det ikke er klokken 03, utbrøt Sofie Marhaug (R) i bystyret. Men det blir vedtatt skjenking til kl. 03 under Sykkel-VM.