Emilie Enger Mehl håper det blir drift ved skolen igjen. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

På veg til Stortinget mot alle odds Egentlig skulle det ikke være mulig, men nå kan Emilie Enger Mehl fra Åsnes Finnskog havne på Stortinget fordi distriktene står i politisk brann.

Trond Ivan Hagen Journalist

For hun er andrekandidat for Hedmark Senterparti foran stortingsvalget. En plassering som ikke har betydd noen sjanse til stortingsplass. Men nå kan alt bli forandret. Partiet fosser fram på meningsmålingene og slår rekord etter rekord.

Ble kjendis

Emilie Enger Mehl på Gardermoen foran en etterlengtet weekend. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

– Hei, deg har jeg møtt før? En eldre dame henvender seg til Emilie. Hun husker ikke å ha sett henne før. Vi sitter på Gardermoen en fredag ettermiddag, i avgangshallen. Vi rekker en kaffe før hun skal reise.

Emilie Enger Mehl skal ha et etterlengtet pusterom, en weekend i London. Hun er ikke ukjent med å bli gjenkjent, også utenfor Hedmark.

For hun ble kjendis over natta da hun i 2014 gikk til topps som den første "Anno-vinneren".

Hun hadde visst det i flere uker, men kvelden da finalen gikk satt hun hjemme alene i stua, en slik stille kveld da ikke noe spesielt skjedde. Så eksploderte telefonen- i gratulasjoner.

– Jeg tenkte shit, har så mange sett på. Det var litt skummelt at så mange skulle mene noe om meg, men jeg fikk nesten bare utelukkende positive tilbakemeldinger.

Hun trivdes i "Anno". Her ble ting gjort på gamlemåten, skikkelig.

– Der jobbet vi og snakket med hverandre. Før var det å bruke kroppen en verdi, nå betaler vi for å løfte gjenstander, sier hun og rister lett på hodet.

Der ble en ikke bombardert av inntrykk og krav om å være til stede på alle sosiale medier.

– Jeg tenkte da shit, har så mange sett på. Emilie Enger Mehl

Det må hun være nå, når hun er andrekandidat for Norges heteste parti, Senterpartiet, som seiler i kraftig medvind. Det lyser stadig i Emilies telefon, og hun ber om unnskyldning når hun må svare. Mye lar hun ligge, men for det er reisepartneren som er litt seint ute må hun svare. Han må ha med passet for å komme inn i England, som er blitt et "annerledesland, som Norge. Hun skal til England samme dag Theresa May fikk klarsignal i parlamentet for å melde Storbritannia ut av EU.

Og det er også en av grunnene til at hun er med i Senterpartiet. Hun mener det er det eneste og konsekvente nei-partiet.

Emilie Enger Mehl ble kjendis da hun vant 'Anno'. Foto: Eivind Senneset / NRK

Passet på familien

Men det er ikke slik at hun er oppflasket i Senterpartiet og at det var naturgitt at hun skulle havne der, selv om hun bor på Åsnes Finnskog i Hedmark langt inne i skogen på en gård.

I 2007 måtte Emilie som hadde vokst opp på Ås ta et valg. Mor og far var skilt. Far hadde flyttet inn i de dypeste skoger i Hedmark for å drive gård. Emilie valgte å flytte til Finnskogen.

Etter hvert ble hun interessert i politikk. Men knyttet til et parti var hun ikke, før i 2011.

Da ringte hun Senterpartiet og spurte om å få bli med. Det fikk hun. I dag forklarer hun det slik:

– Jeg hadde vært engasjert lenge, og fant ut at jeg ville bruke det til noe. Og Senterpartiet er som familien min. Jeg har foreldre og besteforeldre i fire ulike fylker, fra uføretrygdede til arbeidene. Hele landet gjenspeiles og jeg føler at Senterpartiet er partiet som vil ta hele landet i bruk uten å sette folk eller distrikter opp imot hverandre.

På Finnskogen fikk hun noen verdier. For her så hun hvor viktig naturressursene var, og at de må forvaltes, ikke nødvendigvis vernes. Og aktiv forvaltning skaper optimisme, utvikling, som at Norges største sagbruk ligger på Braskereidfoss, ikke langt fra Åsnes Finnskog.

Vi har kjørt en time fra Elverum. Emilie blir merkbart ivrigere når vi nærmer oss hjemme. Hun peker på hus det nå har flyttet barnefamilier til. At det er kommet til en scooterled, og at Kynna-reviret ikke er så langt unna.

Frokost venter oss på kjøkkenbordet hjemme, også med upasteurisert melk, rett fra kua. Hun er klar på hvorfor hun trives så godt her.

– Du kan jo bare se rundt deg. Det er slik ro og det er så nært på naturen. Og så er det et veldig fint samhold her. Det tror jeg mange som bor sentralt savner. Hun ser en stor vilje til å satse på bygda.

Hun ser det i sitt eget nærmiljø. Da hun flyttet til Flisstranda ved svenskegrensa som 14-åring var hun den eneste unge. Nå er fire barnefamilier langs vegen. Barnehagen er startet opp igjen av private. Den nedlagte skolen kan bli gjenåpnet som Montessori-skole til høsten. Det satses på nytt villmarkssenter med hytter, restaurant og konferansesenter og mange satser tungt på landbruk. Butikken overlever.

– Jeg har tenkt en del på dette, at det skjer så mye i Oslo. Men hvor mye rekker en å være med på uansett? En skaper sin egen moro, også her, sier Emilie bestemt.

Stort talent

Partileder Trygve Slagsvold Vedum mener Emilie Enger Mehl er et stort talent. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Det er fredag og årsmøte i Hedmark Senterparti på Elgstua i Elverum. Salen er fullsatt, Emilie Enger Mehl sitter på første rad og hører på leder Trygve Magnus Slagsvold Vedum. Selv skal hun snakke om helseforetakene og at mye makt er konsentrert på få hender sentralt. Mange skal hilse på andrekandidaten. Slagsvold Vedum taler til det største årsmøtet noensinne. Også Senterungdommen er i kraftig vekst og medlemstallet er fordoblet.

Slagsvold Vedum mener Enger Mehl er en typisk representant for den nye generasjonen, og som vil passe på Stortinget.

– Det er mye flinke folk og mye flinke damer. Emilie er en av den nye generasjonen i partiet som er skarpskodde og dyktige. De er jordnære, men velutdannet og målrettet.

Slagsvold Vedum tror grunnleggende verdier som nærhet, mat og fordelingspolitikk både sosialt og geografisk har klangbunn også blant de yngre.

– Gryende opprør

Emilie Enger Mehl og Senterpartiet er mer i medienes søkelys. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

Forsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier at målinger som viser en sterk framgang for Senterpartiet i Hedmark kan være et tegn på et gryende distriktsopprør.

– Senterpartiet har lyktes med å markere seg som et tydelig opposisjonsparti samtidig som de fører en tydelig populistisk og folkelig retorikk.

Ifølge Berg kan motstanden mot dagens regjering vise seg sterkere i distriktene enn i Oslo, og at Senterpartiet tjener på saker der Oslo og sentrale strøk står mot resten av landet. Ulvesaken er bare en slik sak.

– Partiet har stor lojalitet og mobiliserer blant kjernevelgerne. Om de også tiltrekker seg nye velgergrupper er for tidlig å si, sier Berg.

Valgte jussen

Emilie har bestemt seg for å bo i distriktene. Nå er Elverum aktuell. For i Elverum har jusstudenten startet yrkeskarrieren sin i advokatfirmaet Elden. Her har hun som student blant annet jobbet med asyl- og innvandringssaker. Praksisopphold har hun også fra advokatfirmaet Hjort i Oslo.

– Jeg er opptatt av rettferdighet og at alle får en rettferdig behandling. Det er like ille at en uskyldig blir dømt som at en skyldig blir frikjent. Jussen griper inn i alt og likner derfor på politikken, sier Emilie.

Og selv om hun vil bo på landet, så kan det i de nærmeste åra bli mye Oslo. Som stortingsrepresentant for Hedmark Senterparti. Men det var ikke opplagt at det skulle bli slik heller.

Bor i Oslo og studerer juss. Det kunne få enkelte med mer tradisjonell bakgrunn i partiet til å rynke på nesa. Hun måtte kjempe for andreplassen på lista, bak høvdingen Trygve Slagsvold Vedum. Men hun hørte lite negativt.

Som med Anno, hun fikk nesten bare positive tilbakemeldinger da hun sto midt i kampen om andreplassen på lista.

– De som gikk på talerstolen sa bare positive ting om kandidaten de gikk for, forteller hun.

Men andreplassen på Senterparti-lista i Hedmark har sjelden betydd en stortingsplass. Emilie har gått gradene i Senterpartiet, og har blant annet vært organisatorisk nestleder i Senterungdommens sentralstyre. Det har vært et lite, men viktig parti. Viktig fordi de alltid vil sitte i regjering og ofte får det. Viktig fordi det kalles ordfører-partiet. Men fortsatt lite.

Ulv, ulv

Inntil den 13.1. 2017:

Statsråd Vidar Helgesen har stoppet lisensjakta på ulv i Hedmark. Sinte hedmarkinger reiser i tusentall til Oslo for å protestere. Trygve Slagsvold Vedum er oppslagssak i VG, som kan fortelle at alle frykter han. Knut Knut Arild Hareide utroper Senterpartiet som valgets vinner. Da kan Hamar Arbeiderblad fortelle at Senterpartiet har nesten 30 prosent i Hedmark. Emilie Enger Mehl er plutselig på Stortinget med god margin. Fredag kveld kom hun til NRK sammen med sjefen sjøl for å intervjues.

– Jeg trodde nesten ikke på det. Jeg hadde håpet på 19 prosent og ble superglad, så var det nesten 30 prosent! Det er utrolig gøy. Vi kan ikke forvente så mye, men å få inn to er innenfor rekkevidde, sier hun bestemt. Hun tror flere og flere oppdager at Senterpartiet ikke er bakstreversk, også i Oslo.

Derfor handler det om mye mer enn ulv Emilie Enger Mehl

– Fordommene er vår mulighet, sier hun noe kryptisk.

– Det jeg opplever er at mange ikke kjenner politikken vår. For eksempel er mange for et forsvar i hele landet. Det er ikke modernisering som drives nå, men nedbygging, hevder hun, og ramser opp politireform, lokalsjukehus og kommunesammenslåinger. Matsikkerhet, at maten vår skal være trygg og fri fra smitte og sjukdom trur hun treffer mange moderne mennesker.

Folk føler i større grad enn at leveformen deres er truet. At makta flyttes fra lokalsamfunnene. Og hun tror ikke beskyldningene om populisme når fram til folk. For partiet har ment det samme lenge.

Emilie Enger Mehl holder hardt i kaffekruset når hun slår fast at Senterpartiet ikke er bakstreversk, men vil ha utvikling og at det handler om mye mer enn ulv.

– Vi har ment lenge det vi mener om ulven.

For en kommer ikke unna ulven og fakkeltogene. Og akkurat her har Emilie opplevd at det ikke bare er ros og positive tilbakemeldinger å få.

– Ren sjikane kan en filtrere bort på sosiale medier. Jeg skal sørge for å være ryddig og argumentere ordentlig sjøl. Da står en godt. Jeg vil fortsette å mene det jeg mener. Ellers vil jo de som driver med sjikane vinne, sier Emilie.