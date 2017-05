Wentzel/Nagell Dahl og Kraft på Innlandsscenen!

Konserten på Gjøvik starter kl. 19 og er gratis.

Leif Anders og Trond

Leif Anders Wentzel og Trond Nagell Dahl kaller seg selv «musikk-Norges svar på Pernille og Mr. Nelson», og de har underholdt høy og lav i inn- og utland, både som duo og med band i mange år.

– Vi kan love særdeles god musikk og tvilsom humor, sier Leif Anders.

Trond Nagell Dahl er en av Norges to mest kjente pianister, som han med det kreppede håret i NRKs «Beat for Beat». I tillegg til dette, har han de siste 20 årene også bidratt på en rekke plateinnspillinger og turneer, bl.a. med Hellbillies.

Sammen har de stått bak «Sommerslagere» på Gjøvik i 12 år.

Slippfest med Martine Kraft

På Innlandsscenen slipper Martine Kraft med band sitt nye album «Huldreblod», hennes 6. album. Musikken er en hyllest til huldra, en sterk kvinnelig skapning fra norsk folketro.

– Samtidig er det en hyllest til den styrken vi alle bærer på inne i oss selv av mulighet å skape og virkeliggjøre drømmer, sier Martine Kraft.

Kraft er anerkjent som musiker og komponist innen norsk folkemusikk, men også fordi hun krysser sjangergrenser og er nyskapende med hensyn til bruken av hardingfele.

Bandet består av Martine Kraft (hardingfele, huldrefele, vokal), Nils Jørgen Nygaard Kraft (gitar, tangenter, vokal), Stig Enger (elgitar, vokal), Jon Karlsen (bass, vokal), Freddy Wike (trommer, perkusjon, vokal).

Direkte på nrk.no/ho og «Ukas artist» på P1

Dersom du ikke har mulighet til å være på konserten på Gjøvik, kan du se den direkte her på nrk.no/ho. Konserten blir også lagt ut på våre nettsider, i tillegg til musikkvideoer på Innlandsscenen på Youtube: Innlandsscenen på Youtube .

Musikerne blir også «Ukas artist» på våre sendinger morgen- og ettermiddagssendinger på P1 i Hedmark og Oppland i de to ukene etter konserten.

Den aller siste Innlandsscenen

NRK Innlandsscenen avslutter med dobbeltkonserten på Gjøvik. Dermed har nærmere 120 band og enkeltmusikere fra Hedmark og Oppland vært innom Innlandsscenen siden starten i april 2014.

Vi takker alle de dyktige musikerne som har gjort prosjektet Innlandsscenen mulig, og takk også til alle de som har stått i kø for å få lov til å spille på Innlandsscenen.

