WC gir penger i kassa

21 verdenscuprenn på 10 dager. 100 TV-folk bare fra Tyskland som dekker to hopprenn. Utkledde polske hopptilskuere. Tilreisende med barn, venner og familie. Fulle hoteller med språk fra hele verden som fyller resepsjonene.

Det syder i Lillehammer når verdens beste hoppere og langrennsløpere kommer til byen.

– Det er klart det har en enorm betydning for Lillehammer å være på kartet hvert år og vise fram den vinteren vi har her til hele Europa og hele verden, sier Eiliv Furuli, sjef for det hele denne helga.

Reiselivet jubler

GLISER: Ove Gjesdal, reiselivssjef i Lillehammer, kan smile foran et av hotellene i byen som fylles opp av folk under verdenscuparrangementene. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Og de som først og fremst merker all oppmerksomheten er reiselivet.

– Det er klart disse arrangementene, og det vi viser fram, skaper reiselyst og bekrefter og befester imaget til vintersportsregionen Lillehammer, sier Furuli.

Og det synet får full støtte fra reiselivet sjøl, som har telt seg fram til 5.500 gjestedøgn og smekk fulle hoteller på en tid av året der trafikken normalt sett ville vært lav.

– Dette har en kjempestor verdi for oss. Vi mener ringvirkningene av arrangementene kan tallfestes til 60 millioner kroner, sier en smørblid Ove Gjesdal, reiselivssjef i Lillehammer.

Forsker-støtte

HAR EFFEKT: Verdenscuprennene på Lillehammer er med på å underbygge imaget om en vintersportsdestinasjon, forteller professor i reiseliv og merkevarebygging på BI, Nina Marianne Iversen. Foto: PRIVAT

Forskerne går ikke god for de konkrete tallene som reiselivet i dølabyen opererer med, men er fullstendig enig i hovedkonklusjonen – nemlig at disse arrangementene er bra i forhold til det Lillehammer-regionen vil være.

– Dette vil absolutt ha en effekt på Lillehammers omdømme og image. De bygger og forsterker de assosiasjonene som byen ønsker å bygge utad, sier professor i reiseliv og merkevarebygging på BI, Nina Marianne Iversen.

Reiselivsforskeren synes det er vanskelig å tallfeste hva disse arrangementene, gjennom reklame og PR-effekt, betyr i kroner og øre for Lillehammer.

– Sånne ting er noe man ser effekt av over tid. At hvert event eller arrangement har et inntjeningspotensial er vanskelig å si, men på lang sikt ser du at de destinasjonene som har slike eventer blir mer kjent og mer etterspurt, forteller Iversen.

Og mer skal det bli

Tidligere har generalsekretæren i Idrettsforbundet Inge Andersen sagt at ingen tar så mange forskjellige idrettsarrangementer som Lillehammer, og gjør det bra.

Og midt i mars blir det enda et verdenscuprenn i hopp i Lillehammer. Da skal nyskapningen den norske hoppuka Raw Air arrangeres for første gang.

I tillegg skal det før det være tre dager med verdenscuprenn i utfor og super-G i Kvitfjell, noe som betyr totalt 25 verdenscuprenn i denne regionen i vinter.

– Det som skjer de neste månedene er med på å forsterke TV-budskapene og vintersportsposisjonen som vi har. Vi er en av verdens beste vintersportsregioner, avslutter reiselivssjefen Ove Gjesdal.