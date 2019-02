Vurderer mistillitsforslag mot omstridt rådmann

Eldreminister Åse Michaelsen var tirsdag nådeløs i sin kritikk av politikerne i Grue etter NRKs sjukehjemsavsløringer i kommunen.

I flere saker har NRK omtalt uverdige og uforsvarlige forhold ved Grue sykehjem, i tillegg til tilsyn, pålegg og knusende rapporter, uten at noe har skjedd.

Erik Møller er konstituert rådmann i kommunen, og har fått massiv kritikk etter avsløringene. Møller var tidligere kommunalråd med ansvar for helse, og dermed for sjukehjemmet i årene hvor de kritikkverdige hendelsene pågikk.

Ordføreren har tillit til rådmannen

HAR TILLIT: Ordfører i Grue, Wenche Huser Sund fra Høyre, forteller at hun har tillit til rådmannen. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Grue-ordfører, Wenche Huser Sund fra Høyre, forteller at hun fortsatt har tillit til rådmann Erik Møller, og sier hun ikke vil fremme mistillitsforslag mot rådmannen.

– Jeg har tillit til rådmannen så lenge han sitter i den posisjonen han gjør i nå, sier Huser Sund til NRK.

Eldreministeren mener lokalpolitikerne har ansvar som folkevalgte, og at de har god grunn til å vurdere om de vil fremme mistillitsforslag.

– De kan fremme mistillit. Grue kommune må opp og stå og levere. Helst i går, sier eldreminister Michaelsen til NRK.

RETTER KRITIKK: Eldreminister Åse Michaelsen er ikke nådig i sin kritikk av Grue kommune. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Uenig med ordfører og partikollega

UENIG: Anita Madshus, gruppeleder for Felleslita og Høyre-politiker, er uenig med partikollegaen og ordføreren. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Gruppeleder for Felleslista i Grue (en samarbeidsliste mellom Høyre, Venstre og KrF), Anita Madshus fra Høyre er uenig med sin partikollega, ordføreren.

– Det er en utfordrende situasjon vi er i nå. Vi har en ordfører som har sagt at hun har tillit, og det er fordi hun må fronte det politiske flertallet, og det er hennes oppgave, forteller Madshus.

Fylkeslegen i Hedmark har tidligere påpekt flere brudd på tilsynsrapporter over de siste 12 årene, og Madshus mener de som politikere må ta ansvar og stille spørsmål ved rådmannen.

MANGLER TILLIT: Ola Rostad fra Venstre sier han sliter med å ha tillit til rådmannen i Grue kommune, Erik Møller. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Ola Rostad fra Venstre har heller ikke tillit til Møller.

– Det er riktig. Med den forhistorien vedkommende har som kommunalsjef, så sliter jeg med å ha tillit til ham, forteller Rostad.

Les også: Fikk beskjed om å henge opp viltkamera på sykehjem

Mener rådmannen har vist handlekraft

Men flere partier har ikke mistet tilliten til rådmannen.

Berit Hanestad, gruppeleder for Senterpartiet i Grue, forteller at hun har et helt annet inntrykk av Møller, og at hun mener han har gjort en overraskende god jobben.

– Han er en samlende person. Han har også vist handlekraft. Han har nesten imponert meg i rollen som rådmann, sier Rostad.

PROVOSERT: Herdig Bragelien fra Arbeiderpartiet ble kraftig provosert over uttalelsene til eldreministeren. Foto: Frode Meskau / NRK

Varaordfører Åse Lilleåsen (Sp), forteller at også hun har tillit til rådmannen. Det har også Herdis Bragelien fra Arbeiderpartiet.

– Jeg ser at det er veldig mange faktorer som har spilt inn og som har gjort at vi har havnet i den situasjonen vi er i. Jeg tror det er veldig mange som må ta et ansvar og være med på å få en bedre situasjon for de eldre i Grue, også for de ansatte. Vi må alle bedre situasjonen for de eldre, sier Bragelien.

Provosert av eldreministeren

Hun vil også sende en hilsen til eldreministeren, som kom med en uttalelse om lokalpolitikere hun ble mektig provosert over.

– Hun sjokkerte meg veldig i går da jeg så hva hun uttalte at vi lokalpolitikere måtte drive med noe annet enn å spise rundstykker og drikke kaffe. Vi leser dokumenter, går på møter, og jobber hardt for å klare å gi gode tilbud innen veldig snevre politiske rammer.

Konstituert rådmann, Erik Møller, ønsker ikke å kommentere saken.