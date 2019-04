Voldsofferet på Rena: Vil ikke ha hevn

Det var mandag kveld Norunn Lemberget ble slått så hardt i ansiktet utenfor sin egen bolig av en 15 år gammel gutt at hun begynte å blø. Hun hadde bedt ungdommene slutte med hærverket de drev med.

En video av det som skjedde – publisert og spredd på sosiale medier – har skapt mye engasjement og sinne.

Trusler og hatytringer har florert, og onsdag kveld ble barnevernsinstitusjonen der 15-åringen bor angrepet. Dører ble ødelagt, tv og diverse inventar ble knust.

Politiet kobler skadeverket til reaksjonene på voldsepisoden. Ingen er så langt pågrepet.

Vil ikke ha hevn

Norunn Lemberget reagerer på det som har skjedd i dagene etter.

– Alt dette snakket om hevn på mine vegne er tull. Jeg har overlatt dette til politiet og rettsvesenet, og det må også andre folk gjøre, sier Lemberget til NRK.

Hun har tidligere sagt at hun ikke synes synd på gjerningsmannen, men at hun heller ikke vil at ungdommene skal lide for det de har gjort ved at videoen spres.

– Systemet skal behandle dette, og det har jeg tro på at de gjør på en ordentlig måte.

– Skammer seg og vil si unnskyld

Guttens advokat, Tore Famestad, sier at de siste dagene har vært vanskelige for 15-åringen, som bor på en barnevernsinstitusjon.

– Han skammer seg og skulle gjerne sett at dette var ugjort. Han skulle gjerne bedt om unnskyldning, sier Famestad.

FORSVARER: Tore Famestad forteller at 15-åringen angrer på det han har gjort. Foto: Anne Næsheim / NRK

15-åringen og tre andre ungdommene har i politiavhør erkjent volden mot kvinnen og flere andre alvorlige forhold – blant annet ran, trusler og skadeverk. Alle fire har nå status som siktet. 15-åringen er blant annet siktet for kroppskrenkelse.

Famestad understreker at gutten bare er 15 år, og sier folk bør trå varsomt, blant annet i sosiale medier.

– Voksne folk må tenke seg nøye om før de kommenterer og ha i minne at det er snakk om barn. Dette er barn som selv er i en utsatt posisjon, sier Famestad.

– Gjorde det jeg måtte gjøre

Norunn Lemberget sier angrepet mandag kom helt overraskende på henne.

– Jeg gjorde bare det jeg syntes jeg måtte gjøre. De drev med hærverk og jeg skulle bare be dem slutte og dra derfra.

Hun slapp fra hendelsen uten alvorlig skade, men sier hun gjerne skulle sluppet all oppmerksomheten saken har fått.

– Jeg ble ufrivillig kjendis, og nå er jeg veldig sliten, sier Lemberget.