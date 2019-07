Vogntog med biltransport i full fyr

– De har nå kontroll på brannen, men det er fortsatt svært varmt og deler av veien er ødelagt, sier operasjonsleder Kjartan Vaage.

Veien er stengt inntil videre.

Føreren av kjøretøyet kom seg ut i tide, og er i god behold.

Årsaken til brannen er foreløpig ukjent.

Enorme verditap

Verre er det for lasten. I tillegg til vogntoget, så har flere biler som sto på planet bak, fått enorme skader. Dermed er det trolig verdier for millioner av kroner som har gått opp i røyk.

– Er det et verksted som har fraktet biler her, eller et transportfirma?

– Jeg mener det var et transportfirma, sier Vaage.

Dette er en av flere branner som har preget trafikkbildet i Innlandet denne uken. Det varme været har ført til store problemer for togtrafikken, som senest i dag måtte stoppes på Rørosbanen som følge av brann.