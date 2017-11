Vogntog fast på Fv 51 ved Randen

Vant gull i oste-VM

Eggen Gardsysteri SA i Vingelen i Tolga fikk gull for sin ost «Fjellblå» under World Cheese Awards i London. De mottok også sølvmedalje for osten «Fjellgo». Avdem Gardsysteri på Lesja mottok bronse for «Vellagra Fjelldronning». 3000 oster fra rundt 30 land ble bedømt under oste-VM.