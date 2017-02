VM-klare Maren Lundby lada opp med hyllest til hoppsporten

– Det blir artig å få høyre litt om historia til sporten og kva som har føregått før i tida, seier Maren Lundby.

I går tok ho seg tid til ein tur innom Fyrverkeriet kulturhus på Raufoss for å høyre gamle historier og hylle hoppsporten i samband med fyrverkeridagane i Vestre Toten. Hopp-legende Roger Ruud hadde show på scena saman med hoppentusiast Viggo Sandvik og forfattar Thor Gotaas.

Vart tidleg interessert i hopp

Dei fyrste hoppskia fekk ho allereie tre år gamal. Ho fortel at det eigentleg var bror hennar som starta å hoppe fyrst, og at ho på den måten vart inspirert. Som 14-åring deltok ho i VM for fyrste gong. No er ho klar for Lahti der ho er eit av dei store medaljehåpa.

– Eg håpar å få tatt ut mine beste hopp i VM og at det skal halde til å ta medalje. Det har vist seg å gå fint tidlegare i vinter, seier Lundby.

Ho har førebudd seg med mykje konkurrering gjennom vinteren og kjenner seg veldig klar for verdsmeisterskap. Ho har tydeleg greidd å imponere tidlegare hoppar Roger Ruud som seier han støtt har hatt trua på 22-åringen.

– Vi går for pallen og håpar på det gjævaste. Og det har eg trua på, ho har bevist no at ho greier det, seier Ruud.

MIMRAR: Roger Ruud demonstrerte og fortalde entusiastisk historier frå gamledagar. Scena var pryda med gamle hoppski. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Mimrar om gamledagar

Salen var i går kveld fylt opp med publikum som vil vere med å mimre litt rundt hoppsporten. På scena stod gamle hoppski med bølgetupp. Lundby smiler litt av historiene frå gamle dagar då Ruud var på topp, og kan bekrefte at mykje har forandra seg i sporten.

– Ja, spesielt skiutstyret har utvikla seg mykje, seier ho og ler litt av dei gamle bølgetuppskia.