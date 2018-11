Vitne om ektemannen: – Jeg har en «body» i bilen

Han sier at Jemtland framsto som «rotete, utydelig og stresset» i telefonsamtalen de hadde før de avtalte å møtes den 29. desember i fjor.

PISTOLEN: Et vitne fortalte i retten i dag at han møtte Svein Jemtland. Ifølge vitnet hadde tiltalte med seg pistolen under dette møtet. Foto: Politiet

Da de møttes skal han ha blitt fortalt hva Svein Jemtland hadde i bagasjerommet. Han sier han skjønte at det var alvor.

– Jeg ble jo egentlig litt sjokkert, for nå var det sånn «nå må du hjelpe meg» eller «jeg trenger din hjelp». «Du må hjelpe meg, jeg har en «body»

– Hæ, kødder du med meg? «Nei. Jeg har en «body» i bilen. Og et våpen» Da sa jeg «stopp, dette her vil jeg ikke vite mer om», sier mannen i retten.

Vitnet forklarte at han ikke kjente Jemtland så godt, og at han prøve å komme seg ut av situasjonen.

Vitnet hevder at den tiltalte tilbydde han penger for fjerne kroppen. Vitnet sier i retten at han trodde kroppen lå bak i bilen til Svein Jemtland da de møttes, men han visste ikke da at det var snakk om Janne Jemtland.

– Han sa: «du kan få hundre, du kan få to hundre, og så kan du få en tjeneste senere i livet». Det endte opp med at han spurte om få låne en bil i alle fall. Motvillig sa jeg meg villig til å låne ut en bil jeg hadde tilgang på da, sier vitnet.

VAR VÅKEN: Den eldste sønnen har forklart at han var våken da foreldrene kom hjem fra fest natt til 29. desember. Han hørte at foreldrene kranglet, og reagerte på et høyt smell utenfor huset. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Hva mente han med hundre eller to hundre? ville aktor vite. – 100.000-200.000 kroner, svarte vitnet.

Snakket om vann

Vitnet sier at han oppfattet situasjonen som traumatisk. Han lånte ham bilen for å komme ut av situasjonen, og benekter at han visste at det var Janne Jemtland som lå i bagasjerommet.

Under møtet de to hadde hvor det ble avtalt tiltalte skulle få låne bilen, innrømmet han i retten at et av temaene snakket om var vann.

– Ble det angitt noe sted hvor denne «bodyen» skulle fjernes, spør aktor.

– Jeg husker det at det måtte inn i vann. Det var ikke noe alternativ, sier vitnet.

FUNNET HER: Janne Jemtland ble funnet her. Tiltalte Svein Jemtland har forklart at han senket kona i Glomma ved hjelp av et bilbatteri. Bilen han fraktet kroppen i hadde han lånt av en mann som i dag vitnet i tingretten. Foto: NRK / Elias Engevik

De avtale hvor tiltalte skulle hente bilen senere den samme dagen. Svein Jemtland har forklart i retten at han flyttet kroppen til Janne Jemtland fra sin bil og over i den lånte bilen.

Senere den samme natta har han forklart at han kjørte til Eid bru i Våler kommune og dumpet liket i Glomma.

Forsvarer Ida Andenæs ville vite hvorfor mannen ønsket å møte Svein Jemtland, hvis han oppfattet situasjonen i forkant som spesiell.

Mannen har i avhør sagt at Svein ikke virket sindig i telefonen, og at han oppfattet det som om at noe ikke stemte. Svein Jemtland har tidligere sagt at han kjørte rundt med kroppen til Janne i bilen.

Ifølge hans forklaring skal han ikke ha fortalt vitnet om hva han hadde med seg, fordi han ikke ønsket å involvere noen andre i saken.

Han har sagt at han ønsket å låne en bil, og har ikke nevnt noe om at han tilbydde vitnet penger for å hjelpe ham.

Forsto senere at det var Janne

Da Janne ble etterlyst på nyttårsaften, forsto vitnet hvem det var som hadde ligget bak i bilen.

– Jeg følte at det ikke var en utvei. Jeg tenker at så lenge jeg sa nei, så var det kanskje noen andre folk som var villig til å være med på det. Jeg følte meg som en løs tråd. Jeg ville bare vekk, sier vitnet.

Han sier han følte seg paranoid og sov lite i tiden etter møtet med Jemtland.

Fant hårstrikk

Så sent som den 24. oktober i år søkte politiet etter nye spor etter Janne Jemtland. Ved en vannkulp ved Veldre sag, om lag tre kilometer fra Jemtlands bopel, fant de en hårstrikk som de mistenker stammer fra den avdøde tobarnsmoren.

Ifølge etterforskningsleder Trond Blikstad var strikken innsatt med noe som kunne være blod, fortalte han i Hedmarken tingrett i dag.

– Ja, vi fant det som er anført som funnet som kriminalteknikere vil forklare seg om, blant annet en hårstrikk med noe som kunne være blod, sier Blikstad.

Så sent som i går, den 14. november, var analysen fra Oslo universitetssykehus, men den ga ikke noe resultat, forklarte etterforskningslederen.

Etterforskningslederen bekreftet at det ikke var blitt funnet noen blodspor inne i huset.

Vannprøver

Rettsmedisinere har konkludert med at Janne Jemtland ikke døde av skuddskaden hun fikk, men av drukning. De mener at drukningen skjedde to til tre timer etter skytingen ute på gårdsplassen.

Janne ble funnet lørdag 13. januar i Glomma ved Eid bru i Våler, en flere mil lang kjøretur unna parets bolig i Ellevsætervegen i Veldre i Brumunddal. I tiltalen står det ikke noe om hvor tobarnsmoren druknet.

Etterforskningslederen bekreftet i retten at politiet hadde gjort en rekke vannundersøkelser forskjellige steder. Undersøkelsene ble gjort i åpne bekker, elver og kulper i området, samt Mjøsa, Glomma og hjemme på bopel.

Han sa at formålet med vannundersøkelsene var for å se hvor Janne druknet, men at vannprøvene ikke ga noen resultater.

– Det ble gjort funn av alger i alle vannprøvene bortsett fra springvannet i boligen, men det ble ikke funnet alger i avdøde, undersøkelsene gav derfor ikke noe resultat, sier etterforskningslederen.

Grus i lungene

Forsvarer Christian Flemming Johansen ville vite om det var blitt gjort noen andre funn under obduksjonsrapporten. Etterforskningslederen bekreftet dette.

– Det ble funnet noen fragmenter nede i lungene som fremstår som fremmedlegeme som grus. Vi tenker at det kan styrke teorien om drukning, at man trekker det langt ned i lungene.

– Ser man grusen i sammenheng med en eventuell drukning?, ville forsvareren vite.

– Rettsmedisinerne vil si noe rundt det i forhold til drukning som et tema, svarte Blikstad.