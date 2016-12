Vil sikre Nav-brev til eldre

Fra nå i desember er det slutt på at landets pensjonister får et brev i posten der det kommer fram hvor mye de har fått utbetalt og betalt i skatt.

Heretter må pensjonistene logge seg inn på Navs nettjeneste for å finne dokumentet.

– SKAMMELIG: Karin Andersen fra SV mener det er skammelig at eldre tvinges til å bruke data for å lese brev fra Nav. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er helt urimelig å forlange at gamle folk som aldri i sitt liv har brukt data skal kjøpe seg utstyr og lære seg dette. Det er rett og slett skammelig, sier Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV.

På fredag fremmer partiet forslag i Stortinget om at alle bør kunne få et brev i posten som før.

– Ille å tvinge de eldre

Det har skapt reaksjoner at Nav vil tvinge eldre på nett. Blant dem som har reagert er 81-åringen Ingebjørg Waage som sier til avisa Strilen at Nav ikke kan forlange at folk i hennes alder skal begynne med «sånne tekniske ting».

– Det er ille å påføre gamle og kanskje sjuke folk utgifter og denne type utrygghet. Mange eldre kan data, men å tvinge dem er noe annet, sier SVs Karin Andersen.

Andersen sier dette er viktig fordi hver enkelt har ansvaret for å sjekke at skattetrekket er korrekt.

Ifølge Andersen får forslaget støtte fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet når det kommer opp for Stortinget fredag.

– Slår inn åpne dører

– SKAL FÅ PAPIR: Bård Hoksrud fra regjeringspartiet Frp hevder de som vil fortsatt vil kunne få papirbrev. Det benekter Nav. Foto: Thomas Wiborg / NRK

Men ifølge Fremskrittspartiet er SVs forslaget helt unødvendig og å slå inn åpne dører.

– Statsråden har sagt tydelig at de som ønsker det fortsatt skal få meldingene på papir. Ingen skal tvinges til å bruke PC, sier Bård Hoksrud, Frps eldrepolitiske talsmann.

Men – Nav har ingen planer om å sende ut utbetalingsmeldinger på papir.

– Vi kan ikke lage permanente systemer for hver enkelt bruker. Hvis en bruker har et stort behov for en utskrift en enkelt gang, kan vedkommende ringe vårt kontaktsenter, sier økonomi- og styringsdirektør i Nav, Geir Axelsen til NRK.

Han sier Nav sparer 80 millioner kroner i året på porto og papir ved å digitalisere utbetalingsmeldinger til alle brukergrupper, og at dette er noe de er pålagt å gjøre gjennom statsbudsjettet. Han understreker

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har ikke ønsket å kommentere saken overfor NRK i dag.