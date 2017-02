Vil lokke nordmenn ut på skøyteisen

Et busslass på 60 hollendere tok i år turen til Norge og Mjøsa kun for å gå på skøyter. Det årlige Mjøsløpet ble arrangert for åttende gang på søndag, og det trekker nederlandske skøyteentusiaster.

– Det er fantastisk å gå her. Hjemme må vi gå rundt og rundt. Her ligger isen så du kan bare gå og gå, sier Finsten Ostemdorb, som er en av hollenderne som reiser rundt for å gå på skøyter.

I Holland er det mindre og mindre is om vinteren, så flere tar turen andre steder for å kunne gå på skøyter.

– Det er fantastisk å kunne gå på skøyter i naturen, sier Ostemdorb.

Kjøpte skøyter for tre dager siden

– Jeg kjøpte skøyter på torsdag, og i dag skal jeg gå til Moelv og tilbake. Det blir cirka 56 kilometer. Jeg får bare prøve å gutse på, sier Rune Løsnesløkken, som var en av deltagerne på Mjøsløpet.

– Jeg liker litt utfordringer, og å presse meg fysisk. Målet mitt er egentlig bare å fullføre. Jeg har ikke gått så mye på skøyter før, så dette blir spennende. Jeg har gått en tur før i år, så det skulle holde, ler Løsnesløkken.

Flere med han hadde tatt turen for å gå på langløp på Mjøsa.

– Det er rolig, og det er et flott lys. Og at man kan gå forbi badestrendene våre slik om vinteren, er en flott opplevelse. Med det været vi har i dag, så blir det helt perfekt, sier Svein Austad, som var en av deltagerne.

Født med skøyet på beina

Jeroen Linnenbank er fra Nederland, og er strålende fornøyd med oppmøte. Foto: Mats Sparby / NRK

– I dag er det bare et turløp. Vi har ingen tidtagning i dag, så i dag er det åpent for alle med den utfordringen du har lyst på. Vi har jobbet mye med isen i år, både skrapet og kostet, så et er veldig bra forhold, sier arrangør Jeroen Linnenbank.

Han er selv fra Nederland, og forteller at han er født med skøyter på beina.

– Når jeg ser en skøyteis, da må jeg bare gå på skøyter, sier Linnenbank.

Det var flere distanser å velge mellom i år. Alle startet fra Vingnes. Baneløpet var 6 km, og man kunne velge flere runder.

Andre valgte å gå til Strandhytta og tilbake som er 32 km. Eller man kunne gå helt til Moelv og tilbake til Vingnes, som er 56. De sprekeste gikk denne distansen to ganger, og tilbakela hele 112 km på skøyter på søndag.