Vil ikke samarbeide med Frp

Det er uaktuelt for Venstre å gå med på en samarbeidsavtale med en regjering hvor Fremskrittspartiet er med etter høstens stortingsvalg. Det mener et stort flertall av Venstres fylkeslag som har sagt hva de mener om regjeringsspørsmålet. I Oppland er forholdet til FrP så betent at de ikke klarte å vedta noe om det.