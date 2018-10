Vil ikke drive mottak for utagerende asylsøkere

Heimta AS sier opp avtalen med Utlendingsdirektoratet (UDI) om drift av Sølvskottberget i Øyer kommune.

På grunn av problemer med den kommunale brukstillatelsen på Sølvskottberget, fikk Heimta midlertidig godkjenning av UDI om å ta i bruk boliger som selskapet disponerer rundt i landet - inntil godkjenningen fra kommunen var i orden. Dette har skapt uro, blant annet i Greåker i Østfold.

UDI opplyser til NRK at det er en oppsigelsestid på seks måneder, og at det er uaktuelt at Heimta skal få fortsette å huse asylsøkerne i de midlertidige boligene etter oppsigelsestiden.

Dette blir dermed ingen permanent ordning, og UDI kommer til å lyse ut anbudet på nytt. Hvor de voldelige og utagerende asylsøkerne da skal bo, er uvisst.