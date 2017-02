Følte seg truet under rettssak

Lederen i et byggefirma i Trysil, som står tiltalt for fakturasvindel, er ilagt besøksforbud mot et av vitnene i saken. En kvinne, som tidligere jobbet for mannen, følte seg truet av en hendelse i tinghuset og politiet ila mannen 6 måneder besøksforbud.