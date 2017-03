Vil ha jernbane over Mjøsa

Fylkesmannen i Oppland foreslår nå at det planlegges dobbeltspor for jernbane over Mjøsa på strekningen Raufoss-Moelv. En sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen vil være helt sentralt for utvikling av «Innlandsbyen» som alternativt vekstområde til Osloregionen, skriver Fylkesmannen.