Vil ha flere års fengsel for drapsforsøk med kniv

– Grunnen til en påstand om ni års fengsel er at vi mener han skal domfelles for forsøk på overlagt drap. Det er en handling, som etter den praksis det foreligger, skal straffes med fengsel i ni år, sier aktor og statsadvokat Iris Storås.

Det var i desember i fjor at en kvinne ble funnet alvorlig skadet i Ringsaker av forbipasserende. Dagen etter ble en mannlig bekjent av henne pågrepet og siktet for å ha knivstukket henne.

Kjøpte kniv

Denne uken har rettssaken mot mannen, som er tiltalt for å ha forsøkt å drepe henne med kniv, gått i Hedmarken tingrett. Han nekter straffskyld, og mener han ikke har gjort noe galt. Han forklarte i retten at hun forsøkte å skade seg selv, og at han grep inn for å stoppe henne.

ÅSTED: Det var utenfor en leilighet i Storgata i Moelv at den dramatiske hendelsen og knivstikkingen fant sted 8. desember 2016. Krimteknikere undersøker her åstedet og sikrer seg spor like etter hendelsen skjedde. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Politiet mener de har bevis på at han kjøpte kniven, noe mannen også innrømmer at han gjorde, men han mener han kjøpte den til kvinnen siden han pleide å kjøpe praktiske ting til henne.

Aktor Storås tror ikke på mannens forklaring.

– Etter vår vurdering kan retten trygt legge fornærmedes forklaring til grunn. Den støttes av det øvrige bevisbilde både tekniske bevis, vitneforklaringer og de skriftlige bevisene som ble framlagt i saken, sier Storås.

Kvinnen var sterkt preget av hendelsen under sin forklaring og gråt store deler av tiden. Hun sa at de to hadde hatt et kjærlighetsforhold tidligere, men at hun etter hvert ble frarøvet sin frihet, fordi han ble kontrollerende og nektet henne å gå utendørs.

Bør frifinnes

Dagen hun ble knivstukket skal han ha kommet til leiligheten hennes, og sagt at dette var hennes siste dag. Hun hoppet ut av vinduet, men han skal ha kommet etter og stakk henne flere ganger med kniv før hun kom seg unna.

Aktor Storås mener at tiltalte planla knivstikkingen.

– Grunnen til det er at slik handlingen er beskrevet, så har han hatt tid og anledning til overveielser, og det har han brukt. Han har planlagt handlingen, kommet dit med hensikt med å drepe henne.

Mannen mener han ikke har gjort noe galt, og hans forsvarer Bjørn Philipson la ned påstand om at mannen må frifinnes, men ønsker ikke å kommentere saken.

Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen la ned påstand om at mannen må betale kvinnen en oppreisningserstatning på inntil 300 000 kroner.